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Ümit Özdağ mülteci politikasını eleştirenlere 'hain' ve 'salak' dedi

Ümit Özdağ mülteci politikasını eleştirenlere 'hain' ve 'salak' dedi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, katıldığı canlı yayın programında kendisinin mülteci politikasını eleştirenlere 'hain' ve 'salak' ilan etti.

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İYİ Parti'den istifa eden ve geçtiğimiz günlerde Zafer Partisi'ni kuran İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Habertürk TV'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Son birkaç aydır mülteci karşıtı söylemlerini artıran ve sosyal medya üzerinden konuyla ilgili pek çok paylaşımda bulunması nedeniyle tepki çeken Özdağ, bu yöndeki söylemlerini sürdürdü.

"Ya haindir ya salak"

Geçtiğimiz günlerde Kırşehir'deki bir Afgan esnafı hedef gösteren Özdağ, bu kez de parti politikalarını eleştirenlere hakarette bulundu.

Özdağ, "Politikalarımıza 'yabancı düşmanı', 'faşist' diye karşı çıkan ya ülkesinin bölünmesine bilinçli olarak evet diyen bir insandır. Bu durumda haindir. Ya da kusura bakmayın ama stratejik olarak salaktır." ifadesini kullandı.

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