BIST 1.458
DOLAR 8,34
EURO 9,87
ALTIN 487,61
HABER /  GÜNCEL  /  EĞİTİM

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'dan YKS paylaşımı

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'dan YKS paylaşımı

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, YKS ilk yerleştirme işlemlerinin neticesinde herhangi bir programa yerleşemeyen gençlerin üzülmemelerini ve bilhassa ümitsizliğe kapılmamalarını tavsiye ederek, boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme ve ikinci ek yerleştirme işlemlerinde şansın devam ettiğini belirtti.

Abone ol

YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar, YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. 2021-YKS yerleştirme sonuçları neticesinde bir programa kaydolma hakkı kazanan gençleri ve ailelerini tebrik eden Özvar, "Aramıza hoş geldiniz." ifadesini kullandı.

Özvar, "İlk yerleştirme işlemleri neticesinde herhangi bir programa yerleşemeyen gençlerimizin de üzülmemelerini ve bilhassa ümitsizliğe kapılmamalarını tavsiye ederim. Boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme ve devamında bu seneye has yapılmasını kararlaştırdığımız ikinci ek yerleştirme işlemlerinde şansınızın devam ettiğini özellikle hatırlatmak isterim." değerlendirmesinde bulundu.

İlgili Haberler
ÖSYM duyurdu! 2021 YKS tercih sonuçları açıklandı
ÖNCEKİ HABERLER
Nuri Başkapan 4 aylık tutukluluğun ardından tahliye edildi
Nuri Başkapan 4 aylık tutukluluğun ardından tahliye edildi
ÇiçekSepeti VarVar Fırsatlarını kaçırma!
ÇiçekSepeti VarVar Fırsatlarını kaçırma!
Fenerbahçe Uruguaylı forvet Diego Rossi'yle anlaştı
Fenerbahçe Uruguaylı forvet Diego Rossi'yle anlaştı
Covid-19'da kritik son 2 hafta! Sadece 5 il kalacak
Covid-19'da kritik son 2 hafta! Sadece 5 il kalacak
Orman yangınlarından etkilenen 5 ilde elektrik abonelerinin borçları 3 ay süre ile ertelendi
Orman yangınlarından etkilenen 5 ilde elektrik abonelerinin borçları 3 ay süre ile ertelendi
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları! Ayşegül Pehlivanlar gümüş madalya kazandı
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları! Ayşegül Pehlivanlar gümüş madalya kazandı
İzmir'de 3 otomobil 1 kamyonetin karıştığı kaza! 5 kişi yaralandı
İzmir'de 3 otomobil 1 kamyonetin karıştığı kaza! 5 kişi yaralandı
Arabayı tatile gitmek için İstanbul'dan çalmış! 150 kilometrelik kovalamacadan sonra yakalandı
Arabayı tatile gitmek için İstanbul'dan çalmış! 150 kilometrelik kovalamacadan sonra yakalandı
Manisa'nın Kula ilçesinde orman yangını
Manisa'nın Kula ilçesinde orman yangını
Bursa'da korkunç kaza! Beline saplanan keresteyle hastaneye getirildi
Bursa'da korkunç kaza! Beline saplanan keresteyle hastaneye getirildi