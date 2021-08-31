YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'dan YKS paylaşımı

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, YKS ilk yerleştirme işlemlerinin neticesinde herhangi bir programa yerleşemeyen gençlerin üzülmemelerini ve bilhassa ümitsizliğe kapılmamalarını tavsiye ederek, boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme ve ikinci ek yerleştirme işlemlerinde şansın devam ettiğini belirtti.

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YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar, YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. 2021-YKS yerleştirme sonuçları neticesinde bir programa kaydolma hakkı kazanan gençleri ve ailelerini tebrik eden Özvar, "Aramıza hoş geldiniz." ifadesini kullandı.

Özvar, "İlk yerleştirme işlemleri neticesinde herhangi bir programa yerleşemeyen gençlerimizin de üzülmemelerini ve bilhassa ümitsizliğe kapılmamalarını tavsiye ederim. Boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme ve devamında bu seneye has yapılmasını kararlaştırdığımız ikinci ek yerleştirme işlemlerinde şansınızın devam ettiğini özellikle hatırlatmak isterim." değerlendirmesinde bulundu.