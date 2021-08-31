BIST 1.458
DOLAR 8,38
EURO 9,91
ALTIN 488,63
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İzmir'de 3 otomobil 1 kamyonetin karıştığı kaza! 5 kişi yaralandı

İzmir'de 3 otomobil 1 kamyonetin karıştığı kaza! 5 kişi yaralandı

İZMİR'ın Karşıyaka ilçesinde, 3 otomobil ve 1 kamyonetin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Abone ol

Kaza, saat 02.00 sıralarında Dedebaşı Mahallesi Anadolu Caddesi Bayraklı istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Metehan Ö. idaresindeki 35 KOV 48 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halinde ilerleyen Coşkun K. yönetimindeki 35 KLT 49 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle Özmen idaresindeki otomobil park halinde bulunan otomobile ve kamyonete çarparak durabildi. Kazada otomobil içerisinde bulunan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kaza yerinde çevre güvenliği aldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Metahan Ö., A. K., B.B., D. K., C.A. çevre hastanelere sevk edildi. Tedavi altına alına yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kaza nedeniyle kontrollü olarak sağlanan trafik akışı, araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Arabayı tatile gitmek için İstanbul'dan çalmış! 150 kilometrelik kovalamacadan sonra yakalandı
Arabayı tatile gitmek için İstanbul'dan çalmış! 150 kilometrelik kovalamacadan sonra yakalandı
ÇiçekSepeti VarVar Fırsatlarını kaçırma!
ÇiçekSepeti VarVar Fırsatlarını kaçırma!
Manisa'nın Kula ilçesinde orman yangını
Manisa'nın Kula ilçesinde orman yangını
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Abu Dabi Veliaht Prensi ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Abu Dabi Veliaht Prensi ile görüştü
BMGK'da Kabil Havalimanı oylaması! 'Yeniden açılması' kararı kabul edildi
BMGK'da Kabil Havalimanı oylaması! 'Yeniden açılması' kararı kabul edildi
Eskişehir'de yabancı uyruklu üniversite öğrencisi otomobil çalıp İstanbul'a tatile çıktı
Eskişehir'de yabancı uyruklu üniversite öğrencisi otomobil çalıp İstanbul'a tatile çıktı
4. hakemle yaşananları anlattı! Sergen Yalçın: Ghezzal transferi tesadüftü
4. hakemle yaşananları anlattı! Sergen Yalçın: Ghezzal transferi tesadüftü
Afganistan'da 5 büyüklüğünde deprem
Afganistan'da 5 büyüklüğünde deprem
CHP'li başkanın Erdoğan'ın mesajına sırtını dönmesi Meral Akşener'i kızdırdı
CHP'li başkanın Erdoğan'ın mesajına sırtını dönmesi Meral Akşener'i kızdırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan lideri Caparov ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan lideri Caparov ile telefonda görüştü