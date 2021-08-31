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Fenerbahçe Uruguaylı forvet Diego Rossi'yle anlaştı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Fenerbahçe Uruguaylı forvet Diego Rossi'yle anlaştı

Fenerbahçe, ABD'nin Los Angeles FC takımında forma giyen hücum oyuncusu Uruguaylı Diego Rossi'yle anlaşmaya vardığını duyurdu.

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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 23 yaşındaki futbolcuyla transfer için prensip anlaşmasına varıldığı belirtilerek, "Oyuncu, sağlık kontrollerinden geçmek ve görüşmelere devam etmek üzere İstanbul'a davet edilmiştir." denildi.

Bugün Türkiye'ye geliyor

Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı ve uçaktan fotoğrafını paylaştığı Rossi'nin bugün öğle saatlerinde İstanbul'da olması bekleniyor.

101 maçta 43 gol

Kariyerine ülkesinin Penarol takımında başlayan Rossi, 2018 yılında ABD'nin Los Angeles FC takımına transfer oldu. MLS Ligi'nde başarılı bir performans ortaya koyan Uruguaylı futbolcu, 101 maçta 43 gol attı.

Genel olarak hücumun sol kanadında forma giyen ancak santrafor ve sağ kanatta da forma giyen Rossi, bu sezon MLS'te 19 maça çıkıp 6 gol kaydetti. 23 yaşındaki futbolcu Uruguay Milli Takımı'nın ise 10 kez formasını giydi.

MLS'in market değeri en yüksek oyuncusu Diego Rossi

Transfermarkt verilerine göre Diego Rossi'nin market değeri 18 milyon Euro olarak geçiyor ve MLS'in en pahalı oyuncusu konumunda yer alıyor.

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