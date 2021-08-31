Profesör Mehmet Ceyhan'dan kritik uyarılar: Çoçuklarda oran artıyor

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, aşılamanın önemine dikkat çekti. Yeni artış dönemlerinin engellenemeyeceğini kaydeden Ceyhan, çocukların Covid-19 nedeniyle hastaneye yatışında artış olduğunu belirtti.

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Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde aşı programına hızla devam ediliyor.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, sosyal medya hesabından aşılamadaki son durumu hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

"Engelleyemeyiz"

Aşılama oranlarını paylaşarak yeni artış dönemlerinin bu oranlar ile engellenemeyeceğini belirten Ceyhan, "Kendimiz, ailemiz ve ülkemiz için aşılamayı hızlandırmalıyız” dedi.

Ceyhan'ın paylaşımı şu şekilde:

AŞILAMADA SON DURUMUMUZ 1) Aşı sayılarını bütün nüfusa böldüğümüzde; - 1. Doz oranı % 56 - 2. Doz oranı % 43. 2) Üstelik bu sayıların ne kadarı 2 doz Biontech, ne kadarı 2 doz Sinovac, ne kadarı 3 doz Sinovac bilmiyoruz. Bu oranlarla yeni artış dönemlerini engelleyemeyiz.

Kendimiz, ailemiz ve ülkemiz için aşılamayı hızlandırmalıyız.

"Çocuklarda hastane yatışı arttı''

Bir diğer paylaşımında çocukların Covid-19'a yakalanma durumu hakkında da değerlendirmede bulunan Ceyhan, çocukların Covid-19 nedeniyle hastaneye yatışında artış olduğunu belirtti.