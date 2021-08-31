Adana'da kapıdaki ilanı görenler akın etti! Belgeleyenlere bedava

ADANA’da bir berber artan korona virüs vakalarına dikkat çekmek ve kapanmamak için 2 doz aşı olduğunu belgeleyene sakal tıraşını ücretsiz yapıyor.

Abone ol

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı verilere göre son 24 saatte korona virüse yakalananların sayısı 19 bin 557 olurken 245 kişi hayatını kaybetti. Adana’da Ahmet Ocak isimli berber ise vakaların artmasından dolayı vatandaşları aşı olmaya ikna etmek için kampanya başlattı. Ocak, iki doz aşı olduğunu belgeleyene sakal tıraşını bedava yaptı.



Berberin vitrininde bu ilanı gören vatandaşlar berbere akın etti. Duhan Doğan isimli bir genç 6 aydır sakal tıraşı olmadığını söyleyerek cep telefonundaki Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasından 2 doz aşı olduğunu gösterip tıraş oldu. Ocak, virüs nedeniyle 2 ay kapandıkları o dönemde ekonomik olarak çok zorluk yaşadıklarını belirtti.







"Virüsü yenmenin tek çaresi aşı olmak"

Ocak “Bir daha kapanmamak ve o zor günlere geri dönmemek için herkesi aşı olmaya davet ediyorum. Virüsü yenmenin tek çaresi aşı olmak. Bu nedenle bu kampanyayı başlattım. İnşallah bu kampanya herkese örnek olur” dedi. Doğan ise kampanyayı görünce 6 ay sonra tıraş olmaya karar verdiğini, herkesin aşı olması gerektiğini söyledi.