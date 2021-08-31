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Ankara'da iki ayrı FETÖ soruşturması! 15 gözaltı kararı

Ankara'da iki ayrı FETÖ soruşturması! 15 gözaltı kararı

ANKARACumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik iki ayrı soruşturmada ByLock kullanıcısı olduğu ileri sürülen 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ'nün eğitim yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada, örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen 4'ü özel okulda, 3'ü örgüte ait olup daha önce kapatılmış okulda öğretmen, biri ihraç edilmiş kamu görevlisi, ikisi şirket çalışanı olmak üzere 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Diğer soruşturmada ise, örgütün kapatılan finans kuruluşu Bank Asya'da kaydı bulunan ve ByLock kullanan 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındığı belirtildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği kaydedildi.

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