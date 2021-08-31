Erzurum'da İmam Hatipliler elektrikli araç üretti! Elon Musk'ın Tesla'sına rakip çıktı

ERZURUM'da Yakutiye Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tamamen yerli imkanlarla elektrikli araba üretti. Yerli elektrikli araç Elon Musk’ın Tesla’sına rakip oldu. Tam şarj ile 50 kilometre mesafeye kadar gidebilen araç, Erzurum halkının ise yoğun ilgisini topladı.

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Erzurum’da Yakutiye İmam Hatip Lisesi Öğrencileri, TEKNOFEST yarışları için elektrikli araba üretti. 5 ay gibi kısa bir sürede ürettikleri elektrikli araba 50 kilometre hıza çıkarak, 50 kilometre mesafeye gidebiliyor. Tamamen yerli imkanlarla liseli öğrenciler tarafından tasarlanan elektrikli araç, 6 saat içerisinde şarj olabiliyor. Erzurumlu vatandaşların yoğun ilgisini çeken ve 31 Ağustos ile 5 Eylül arası Kocaeli’de düzenlenecek olan TEKNOFEST yarışlarında ise ‘Dadaş’ isimli araç Erzurum’u temsil edecek.



Öğrencileri ile beraber elektrikli araç ürettiklerini belirten Proje Koordinatörü ve Yakutiye İmam Hatip Lisesi Fizik Öğretmeni Fatih Toprak, “Yakutiye Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak TEKNOFEST yarışlarına katılmak için elektrikli bir araç tasarladık. Daha önce üniversiteler arasında yapılıyordu. Bu sene ilk defa liseler arası olacak. Biz de bu yarışa aracımızı tasarlayarak katıldık. 31 Ağustos ve 5 Eylül tarihleri arasında yarışa katılacağız. Bu bir hız ve süre yarışı değil tamamen enerji verimliliği ile alakalı bir yarışma." ifadelerini kullandı.







"Aracımızı 5-6 aylık bir sürede tamamladık"

"Aracımız 50 kilometre mesafeye gidebiliyor" diyen Toprak "50 kilometre hıza çıkabiliyor ve 6 saat içerisinde şarj oluyor. Tüm tasarımlarımız ve çalışmalarımız bu yönde oldu. 9 kişilik takımla aracımızı tamamladık. En başta gelişme raporu hazırladık. Bu raporda aracın rengi, tekerlekleri dahil olmak üzere tüm gereksinimlerini belirledik. Bu süreç pandemi döneminde gerçekleşti ve bizi biraz etkiledi. Sokağa çıkma kısıtlaması vardı ve çocukları çıkartamıyorduk. Aracımızı 5-6 aylık bir sürede tamamladık. Kocaeli’de bizimle beraber yarışacak 40 lise var. Daha önce üniversite düzeyi vardı ama lise düzeyinde Erzurum’da ilk biziz. Örnek olacağımızı düşünüyorum” dedi.







"Gelişme raporu hazırladık"

Yarışma için aracı tasarladıklarını kaydeden Yakutiye İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ahmet Yasin, “İlk önce gelişme raporu hazırladık. Bu rapor içerisinde tüm tasarımlarımızı yaptık. Ardından TEKNOFEST’in bize vermiş olduğu destekle üretime geçtik. Üretim aşamasında ilk önce şaseyi tasarladık. Sonra gerekli parçaları üreterek arabamızı oluşturduk” açıklamalarında bulundu.







"Bu aracımızı bugün halkımıza tanıtıyoruz"

İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak tüm liselere destek verdiklerini ve bu üretilen araçtan dolayı çok gurur duyduğunu söyleyen Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, “Erzurum’da kısa adı ERBAP olan Erzurum Başarıyı Artırma Programı uyguluyoruz. Bu programdaki amaçlarımızdan biriside çağın gerektirdiği bilgi ve donanımları kazandırmak. Amacımız doğrultusunda Erzurum’daki tüm okullarımızda proje tabanlı çalışmalar yapılıyor. Bizde İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak desteklerimizi sunuyoruz. Yakutiye İmam Hatip Lisemiz bizi ürettiği araba ile çok gururlandırdı. Tamamen kendilerinin tasarladıkları ve kendi imkanlarıyla ürettikleri elektrikli aracımız. Bu aracımızı bugün halkımıza tanıtıyoruz. Umarım öğrencilerimiz yarışmalarda derece kazanacaklar” diye konuştu.