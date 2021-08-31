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Sabiha Gökçen Havalimanı İşletmecisi İSG Üst Yöneticiliğine Berk Albayrak atandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Sabiha Gökçen Havalimanı İşletmecisi İSG Üst Yöneticiliğine Berk Albayrak atandı

Malaysia Airports, 1 Eylül 2021'den geçerli olmak üzere Türkiye'deki iştiraki İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı (İSG) Üst Yöneticiliğine Berk Albayrak'ın atandığını duyurdu.

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İSG'den yapılan açıklamaya göre, Albayrak, nisan ayından bu yana vekaleten İSG Üst Yöneticiliğini sürdürüyordu. İSG'de 11 yıldır çalışan Albayrak, son atamasından önce operasyon direktörlüğü ve teknik hizmetler direktörlüğü gibi görevlerde bulundu.

İnşaat mühendisliği eğitimi alan Albayrak'ın önceki iş deneyimleri arasında Limak ve GMR Ortak Girişiminde departman yöneticiliği, DHMİ Türkiye'de inşaat bölümü direktörlüğü ve Baki Şirketler Grubu'nda proje müdür yardımcılığı bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Malaysia Airports Group CEO'su Dato’ Mohd Shukrie Mohd Salleh, Berk Albayrak'ı tebrik ederek, şunları kaydetti:

"Berk Albayrak'ın İSG'ye liderlik edeceğine ve özellikle trafik hareketliliği açısından toparlanma işaretleri görmemizle birlikte yükselen şehir havalimanı olarak konumumuzu ileriye taşıyacağına inanıyoruz. İSG, bir süre önce Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) tarafından Avrupa'nın en yüksek trafiğe sahip havalimanları arasında 4. sırada gösterildi. İSG, 2021'in ilk yarısında ümit verici ivme yakalayarak Kovid-19 öncesi dönemin toplam yolcu trafiğine göre yüzde 53 toparlanma kaydetmiş bulunuyor."

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