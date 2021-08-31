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Emre Akbaba bombası! Galatasaray'ın yıldız ismi Trabzonspora'a gidiyor

Emre Akbaba bombası! Galatasaray'ın yıldız ismi Trabzonspora'a gidiyor

Galatasaray'da son dönemde forma şansı bulamayan ve ayrılması gündeme gelen Emre Akbaba, bir başka dev kulüp Trabzonspor ile transfer görüşmelerine başladı.

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Galatasaray 'da geçtiğimiz sezon sonunda Emre Akbaba'nın sözleşmesi son ermişti. Bu sezon başlamadan önce Temmuz ayı içerisinde Emre Akbaba yeni sözleşmeye imza atmıştı. Fakat yeni oluşan kadro yapılanmasında kendisine yer bulmakta zorlanan ve ayrılması gündeme gelen Emre Akbaba, bir başka dev kulüp ile transfer görüşmelerine başladı.

Fanatik'in haberine göre; Trabzonspor, Emre Akbaba ile bir süredir görüşme halinde... Emre Akbaba'nın bordo-mavililer ile görüşmelerinin sürdüğü öğrenilirken Süper Lig takımları için transfer penceresi 8 Eylül'de sona erecek.

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Emre Akbaba, Galatasaray'da 73 maça çıkarken 14 gol attı, bir Süper Lig bir de Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

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