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Mersin'de yaşandı! Yolda yürürken kamyondan başına briket düştü

Mersin'de yaşandı! Yolda yürürken kamyondan başına briket düştü

MERSİN’in Çamlıyayla ilçesinde bir kişi markete giderken yanından geçen kamyondan düşen briketle yaralandı.

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Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Belçınar Mahallesi Atdağı mevkisinde meydana geldi. Halil Durmaz'ın (62), ekmek almak için markete giderken yanından geçen inşaat malzemesi yüklü kamyondan, üzerine briketler düştü.

Briketlerin altında kalan Durmaz, başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Durmaz, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedaviye alınan Durmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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