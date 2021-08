Derya Şensoy kimdir kaç yaşında? Ferhan Şensoy'un küçük kızı Derya Şensoy ne iş yapıyor?

Türk tiyatrosunun usta ismi Ferhan Şensoy tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Usta oyuncunun vefatı sanat dünyasını yasa boğdu. Acı haberin ardından Ferhan Şensoy'un küçük kızı Derya Şensoy "Canım babacım uçtu gitti göklere…" mesajını yayınladı. Peki kimdir Derya Şensoy ne iş yapıyor?

Usta oyuncu Ferhan Şensoy 70 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Usta oyuncunun küçük kızı Derya Şensoy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Canım babacım uçtu gitti göklere…" ifadelerini kullandı. Kimdir Derya Şensoy kaç yaşında ne iş yapıyor?

Derya Şensoy kimdir?

7 Şubat 1990 tarihinde İstanbul'da doğdu.Tam adı Neriman Derya Şensoy'dur. Usta tiyatro oyuncusu Ferhan Şensoy ve tiyatrocu Derya Baykal'ın ikinci kızıdır. Müjgan Ferhan Şensoy adında bir ablası vardır.

2004 yılında annesi ile babası boşanmıştır.İstanbul Amerikan Lisesi'nden mezun oldu. İllüstrasyon ve tasarım eğitimi almak için New York'a gitti. Amerika'da Parsons The New School for Design okulunda eğitim gördü.

2013 yılında Birol Güven'in senarist ve Müfit Can Saçıntı'nın yönetmen olduğu "Doksanlar" dizisinde oynadı. Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı ve Hesapta Aşk adlı yerli sinema filmlerinde yer aldı. 2015 yılında yapımcılığını Birol Güven'in yönetmenliğini ise Korhan Bozkurt'un üstlendiği "Mayıs Kraliçesi" adlı dizide başrolde yer aldı.