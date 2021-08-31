Kara Harp Okulu tarihinin ilk başörtülü öğrencisi subay oldu

Kara Harp Okulu'nun ilk başörtülü öğrencisi olan Müberra Öztürk, eğitimini başarıyla tamamlayarak subay olmaya hak kazandı. Öztürk, diplomasını Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'den aldı.

Abone ol

Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

4 bin 82 öğrenci mezun oldu

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, dereceye giren teğmenlere diplomasını takdim etti. MSÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, bu sene 4 bin 82 öğrenci mezun ettiklerini açıkladı.

Harp Okulu tarihinde bir ilk

Harp Okuluna 2017-2018 yılında giren başörtülü Müberra Öztürk, eğitimini başarıyla tamamlayarak, törende diplomasını Yaşar Güler'den aldı. Kara Harp Okulu'nu 5'inci olarak bitirerek mezun olan Müberra Öztürk, subay olmaya hak kazandı.