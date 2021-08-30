BIST 1.458
DOLAR 8,38
EURO 9,90
ALTIN 487,62

30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu fener alayıyla yaşadılar

Demirören Haber Ajansı
30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu fener alayıyla yaşadılar

ANTALYA’da 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında fener alayı düzenlendi. Onlarca kişi, meşaleler ve Türk bayrakları eşliğinde yürüyerek, bayram coşkusunu yaşadı.

30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu fener alayıyla yaşadılar

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99’uncu yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Konyaaltı Varyartı’ndan Cumhuriyet Meydanı’na kadar süren fener alayı gerçekleştirildi. 

120
30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu fener alayıyla yaşadılar

Koronavirüs ve güvenlik tedbirlerinin oldukça yüksek olduğu fener alayına vatandaşlar HES koduyla alındı.

220
30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu fener alayıyla yaşadılar

 Zafer kutlamalarına CHP milletvekilleri Çetin Osman Budak, Aydın Özer, Cavit Arı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Büşra Özdemir, CHP İl Başkanı Nuri Cengiz, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Nilüfer Deveci ve çok sayıda Antalyalı katıldı.

320
30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu fener alayıyla yaşadılar

Varyanttan başlayan yürüyüşte girişlere 2 kontrol noktası yerleştirilerek HES kodu uygulaması yapıldı. Katılanlar ellerinde Atatürk ve Türk bayrakları ile meşaleler eşliğinde yürüyerek zafer coşkusunu yaşadı.

420