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Çaiçara'ya şok! Yaptığı paylaşım sonrası kadro dışı kaldı

Çaiçara'ya şok! Yaptığı paylaşım sonrası kadro dışı kaldı

Süper Lig'de 3'te 0 yapan Başakşehir'de teknik direktör Aykut Kocaman'ın uyguladığı sisteme tepki gösteren Junior Çaiçara kadro dışı bırakıldı.

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Lige kabus gibi bir başlangıç yapan Medipol Başakşehir, ilk 3 haftada hiç puan toplayamadı. Bu durumdan sorumlu olarak teknik direktör Aykut Kocaman'ı gösteren Junior Çaiçara, kadro dışı bırakıldı.

"Tüm sistemi değiştirmenin anlamı yok"
Brezilyalı futbolcu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Savunmayı düşünerek oynadığımızı herkes biliyor fakat biz geçmişte böyle oynamıyor, her rakibi eşit görüp saldırıyorduk. Ve bu bize şampiyonluğu getirmişti. Şu anda tüm sistemi değiştirmenin anlamı yok. Bu benim fikrim. Mesajımdan rahatsız olanlardan özür dilerim ama hislerim böyle" ifadelerini kullandı.

Bu açıklamalarının hemen ardından Çaiçara, turuncu-lacivertli kulüp tarafından kadro dışı bırakıldı.

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