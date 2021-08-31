ABD Kabil'deki diplomatik varlıklarını askıya aldı! Türkiye'ye teşekkür

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, bugünden itibaren Kabil'deki diplomatik varlıklarını askıya aldıklarını açıkladı. Blinken, 'Afganistan'dan güvenli seyahati sağlamak ve Kabil sivil havalimanını olabildiğince erken açılması konularını görüştük. Bu konuda Türkiye ve Katar'ın çabalarından dolayı müteşekkiriz.' dedi.

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bugünden itibaren Kabil'deki diplomatik varlıklarını askıya aldıklarını ve faaliyetlerini Katar'ın başkenti Doha'ya taşıdıklarını açıkladı.

Blinken, ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie'nin, ABD güçlerinin Afganistan'dan çekilme sürecinin tamamlandığını duyurmasının ardından basın toplantısı düzenledi.

ABD'nin bugüne kadar 6 bini Amerikan vatandaşı olmak üzere yaklaşık 123 bin kişiyi Afganistan'dan çıkardığını kaydeden Blinken, tahliye operasyonunun oldukça zor olduğunu vurguladı.

Blinken, Afganistan konusunda diplomasiyi elden bırakmayacaklarının altını çizerek, "Askeri misyonumuz bitti, yeni bir diplomatik misyon başladı. Öncelikle bu diplomatik misyonu yürütmek için yeni bir ekip kurduk. Kabil'deki diplomatik varlığımızı bugünden itibaren askıya aldık ve faaliyetlerimizi Katar'ın başkenti Doha'ya taşıdık. Yakında bu konuda Kongre'yi bilgilendireceğiz." dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Afganistan'da ülkeden ayrılmak 100-200 civarı Amerikan vatandaşı kaldığını tahmin ettiklerini açıkladı.

Blinken, ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie'nin, ABD güçlerinin Afganistan'dan çekilme sürecinin tamamlandığını duyurmasının ardından basın toplantısı düzenledi.

Tahliyelerin başladığı 14 Ağustos'tan bu yana Afganistan'daki vatandaşlara ulaşmak için 55 bin telefon görüşmesi yapıp 33 bin mail attıklarını vurgulayan Blinken, "Afganistan'da şu anda ülke dışına çıkmak isteyen 200'den az belki de 100 civarında ABD vatandaşının kaldığına inanıyoruz. Bu kişilerden kaçının bizim listelerimize kayıt yaptıracağını belirlemeye çalışıyoruz." bilgisini paylaştı.

"Verdiğimiz sözün son tarihi yok''

Blinken, Afganistan'dan tamamen çıksalar da ülkeden ayrılmak isteyen Amerikan vatandaşları ve Afgan ortaklara yardım edeceklerini belirterek, "Onlara yardım sözümüzü tutacağız. Verdiğimiz sözün son tarihi yok." dedi.

Taliban'ın da ülkeden ayrılmak için ilgili evrakları bulunan kişilerin çıkışına izin verip vermediğini takip edeceklerinin altını çizen Blinken, yaklaşık 100 ülkenin Taliban'ın bu sözünü tutmasını beklediğine dair açıklama yaptığını anımsattı.

Bugün aralarında Türkiye ve Katar'ın da bulunduğu ülkelerdeki mevkidaşları ile bir toplantı gerçekleştirdiklerini aktaran Blinken, "Afganistan'dan güvenli seyahati sağlamak ve Kabil sivil havalimanını olabildiğince erken açılması konularını görüştük. Bu konuda Türkiye ve Katar'ın çabalarından dolayı müteşekkiriz. Bu çabalar, az sayıda charter uçuşu sağlayacak ve Afganistan'dan ayrılmak isteyen kişilere yardımcı olacak." diye konuştu.

Blinken, ABD'nin eski Ankara ve Kabil Büyükelçisi John Bass'in de bugünden sonra Afganistan'dan ayrılmak isteyen Amerikan vatandaşları, yabancı ülke vatandaşları ve ABD ile çalışan Afganlar ile ilgili süreci yöneteceğini duyurdu.

ABD Başkanı Biden: Şimdi, Afganistan'daki 20 yıllık askeri varlığımız bitti

ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'daki 20 yıllık askeri varlıklarının sona erdiğini belirterek, salı günü bir konuşma yapacağını duyurdu.

Biden, ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie, ABD güçlerinin Afganistan'dan çekilme sürecinin tamamlandığını duyurmasının ardından yazılı bir açıklama yayımladı.

31 Ağustos olarak belirlenen son tarihten önce Afganistan'dan çekilme sürecini tamamlayan kumandanlara teşekkür eden Biden, "Son 17 günde, askerlerimiz ABD tarihindeki en büyük hava yoluyla taşıma operasyonunu gerçekleştirdi, 120 binden fazla vatandaşımızı, ailelerini, Afgan müttefiklerimizi tahliye ettiler." ifadesini kullandı.

Biden, ABD askerlerinin tahliye operasyonlarını cesaret, profesyonellik ve azimle gerçekleştirdiğini vurgulayarak, "Şimdi, Afganistan'daki 20 yıllık askeri varlığımız bitti." mesajını verdi.

Biden konuşma yapacak

Afganistan'daki varlıklarını 31 Ağustos'tan sonraya uzatmamama kararına ilişkin salı günü öğleden sonra bir açıklama yapacağını kaydeden Biden, bunun Genelkurmay Başkanı ve tüm kumandanların bir tavsiyesi olduğunu belirtti.

Biden, "Komutanlarımız, askerlerimizin hayatını korumanın ve gelecek zamanda Afganistan'dan ayrılmak isteyen sivillerin ayrılışını güvene almanın en iyi yolunun askeri varlığımızı bitirmek olduğunu söyledi." bilgisini paylaştı.

Afganistan'dan çıkmak isteyen ABD vatandaşları, Afgan müttefikler ve yabancı ülke vatandaşlarının tahliyesi için Dışişleri Bakanlığına uluslararası ortaklar ile iş birliği talimatı verdiğini kaydeden Biden, "Taliban güvenli geçiş için taahhüt verdi ve dünya bu taahhüttün tutulup tutulmadığını takip edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Biden mesajını, 26 Ağustos Perşembe günü Kabil Havalimanı'nda düzenlenen terör saldırısında yaşamını yitiren 13 Amerikan askerini anarak noktaladı.