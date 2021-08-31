Müjgan Ferhan Şensoy kimdir kaç yaşında? Ferhan Şensoy'un büyük kızı Müjgan Ferhan ne iş yapıyor?

Türk tiyatrosunun usta ismi Ferhan Şensoy tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Acı haberin ardından Ferhan Şensoy'un büyük kızı Müjgan Ferhan Şensoy "Babam uçtu göklere…" mesajını yayınladı. Peki kimdir Müjgan Ferhan Şensoy?

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Usta oyuncu Ferhan Şensoy 70 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Usta oyuncunun büyük kızı Müjgan Ferhan Şensoy sosyal medya hesabından babası için bir mesaj paylaştı. Müjgan Ferhan "Babam uçtu göklere…" ifadelerini kullandı. Kimdir Müjgan Ferhan Şensoy kaç yaşında ne iş yapıyor?

Müjgan Ferhan Şensoy kimdir?

Tiyatro oyuncuları Ferhan Şensoy ve Derya Baykal’ın kızları olan Müjgan Ferhan Şensoy, 25 Ocak 1989 tarihinde istanbul’da dünyaya geldi.

Müjgan Ferhan Şensoy, 2002 yılında "Sahibinden Satılık Birinci El Ortaoyunu” adlı tiyatro oyununda rol aldı.

2016 yılında Müjgan Ferhan Şensoy’un yazıp yönetmenliğini de yaptığı “Pera’daki Hayalet” adlı tiyatro oyunu Ses 1885 – Ortaoyuncular Tiyatrosu sahnesinde sahnelendi.

Oyunda Pınar Ünsal, Orçun Kaptan, Müjgan Ferhan Şensoy, Derya Şensoy, İlksen Ökte, Efe Tunçer, Eser Eyüboğlu, Sertaç Akkaya, Sahra Verer, Esra Kılıç, Enes Yavuz oyuncu olarak görev aldı. 2011 Yılında New York, “Tisch School of Arts” okulundan mezun oldu.

9 Şubat 2017 tarihinden itibaren Ortaoyuncular Tiyatrosunda gösterime giren ve Ferhan Şensoy‘un yazıp yönetmenliğini yaptığı “Nereye de Gidiyor Lan Bu Gemi?” adlı tiyatro oyununda Ferhan Şensoy, Ali Çatalbaş, Serap Günaydın, Pınar Alsan, Elif Durdu, Müjgan Ferhan Şensoy ve Derya Şensoy yer alıyorlar.

2017 yılında yapımını Ay Yapım’ın üstlendiği, başrollerinde Serenay Sarıkaya, Ozan Güven ve Mehmet Günsür’ün paylaştığı Fi Çi Pi dizinin kadrosunda yer aldı.

Müjgan Ferhan Şensoy 2018 yılında Cem Öğüt ile nikah masasına oturdu.