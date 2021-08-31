Akaryakıt sektöründe bir devrin sonu! Kurşunlu benzinin kullanımı sona erdi

BM Çevre Programı tarafından yapılan açıklamayla akaryakıt sektöründe bir devrin sonuna gelindiği açıklanırken kurşunlu benzin kullanımının sona erdiği açıklandı.

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Bundan 99 yıl önce patenti alınarak piyasaya sürülen kurşunlu benzinin kullanımının sona erdiği BM Çevre Programı tarafından yapılan açıklamayla duyuruldu.

Akaryakıt sektöründe bir devrin sonu

1970’lerde en çok kullanılan taşıt yakıtı olan kurşunlu benzinin kullanımının geçtiğimiz ay Cezayir’de benzin istasyonlarının satışını durdurmasının ardından tamamen sona erdiği ortaya koyuldu. Akaryakıt sektöründe bir devrin sonu olarak adlandırılan bu açıklamada “Kurşunlu benzin yasağının başarılı bir şekilde uygulanması, küresel sağlık ve çevremiz için büyük bir kilometre taşıdır" ifadelerine yer verildi.

Akaryakıt sektöründe kurşunlu benzinin kullanılması ciddi sağlık sorunlarına neden olduğu ortaya koyulmuştu. Yoğun sıkıştırma oranları sayesinde otomobilleri daha güçlü hale getiren kurşunlu benzin yoğun bir şekilde kullanımının ardından başta Amerika olmak üzere zehirlenmelere ve sağlık sorunlarına neden olmuştu.