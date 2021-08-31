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17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın Azerbaycan maçları aday kadrosu açıklandı

17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın Azerbaycan maçları aday kadrosu açıklandı

17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın 3-6 Eylül'de deplasmanda Azerbaycan ile oynayacağı hazırlık müsabakalarının aday kadrosu açıklandı.

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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre teknik direktör Soykan Başar yönetimindeki milli takımın aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

Kaleciler: Mert Furkan Bayram, Arif Şimşir (Altınordu), Deniz Dilmen (Medipol Başakşehir)

Defans: Arda Kırgıl, Hasan Berat Kayalı (Altınordu), Efe Arda Koyuncu (Medipol Başakşehir), Muhammet Eren Arıkan (Yukatel Kayserispor), Semih Kara (VfB Stuttgart), Batuhan Peker (LASK Linz), İzzet Ali Erdal (Mainz 05), Ali Turap Bülbül (Galatasaray)

Orta saha: Melih Sağlam (Bursaspor), Mevlüt Emir Gürlek (Fraport TAV Antalyaspor), Emirhan Kayar (Galatasaray), Emirhan Acar (AKA Tirol), Furkan Yöntem, Muhammet Zişan Turan (Altınordu), Muhammet Ali Özbaskıcı (Yılport Samsunspor), Kenan Yıldız (Bayern Münih), Arda Güler (Fenerbahçe), Salih Malkoçoğlu (Trabzonspor), Emir Bars (PSV Eindhoven)

Forvet: Mehmet Bilgin (Bursaspor), Batuhan Çelik (Medipol Başakşehir), Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Can Yılmaz Uzun (Nürnberg), Timuçin Yüksel (Karlsruher)

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