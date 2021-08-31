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Taliban'dan kadınlar için üniversite kararı: Erkek öğrenci ve hoca olmayacak

Taliban'dan kadınlar için üniversite kararı: Erkek öğrenci ve hoca olmayacak

ABD 20 yılın ardından Afganistan’dan çekilerek, kontrolü Taliban’a bıraktı. Ülkede yaşanan kaos devam ederken, kadın hakları ihlalleri uluslararası toplumun en büyük endişelerinden biri olmaya devam ediyor. Ülkenin Yüksek Öğrenim Bakanı Haqqani, kadınların üniversiteye gidebileceğini ancak erkek hocalardan ders alamayacağını ve onlarla aynı sınıfta bulunmayacağını söyledi.

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Taliban’ın Yüksek Öğrenim Bakanı Abdul Baqi Haqqani, Afgan kadınların  üniversiteye gidebileceklerini ancak erkeklerle birlikte aynı sınıflarda bulunamayacaklarını ve erkek hocalardan ders alamayacaklarını duyurdu.

Bununla birlikte, Taliban hükümeti eğitim politikaları için henüz bir çerçeve oluşturmadı ancak yeni kuralların İslami şeriat yasalarına dayanacağını açıkladı. Taliban, kadınların okumasına ve çalışmasına izin vereceğinden emin olsa da, ülkenin geçmişteki yönetimi, kadınların ve azınlıkların haklarının ciddi şekilde kısıtlandığını gördü.

"Afgan halkı şeriat kanunlarına göre eğitimlerine devam edecek''

Haqqani yaptığı açıklamada, "Afganistan halkı, kadın ve erkek karışık bir ortamda olmadan şeriat kanunları ışığında yüksek öğrenimlerine güvenlik içinde devam edecek” dedi.

Ayrıca, İslami, milli ve tarihi değerlere uygun, makul ve İslami bir müfredat oluşturmak ve diğer yandan diğer ülkelerle rekabet edebilmek için müfredatta da değişiklikler yapılacağını sözlerine ekledi.

Gani döneminde kadınlara verilen özgürlükler

Diğer taraftan Taliban, Ağustos ayında Kabil'de iktidarı ele geçirmeden önce, batı destekli Eşref Gani hükümeti, kadınların çalışma özgürlüklerini artırmıştı. Ancak, ülkenin muhafazakar kesimlerinde karma eğitim yoktu.

Taliban, yeni rejimin, önceki rejimlerden farklı olduğunu iddia etse de  kadınlar için daha katı normlar getireceği gerçeğini yeniden ortaya koyuyor. Hak aktivistleri, vaatlere rağmen Taliban savaşçılarının kadınların işlerine devam etmesine izin vermediğine dair endişelerini dile getirdi.

Nüfusun yüzde 63'ü 25 yaşın altında 

Öte yandan Afganistan, yüzde 63'ü 25 yaşın altında olan, önceki acımasız rejimin yasalarını bilmeyen ve son yirmi yılında kadın hakları açısından bilinçlenen büyük bir genç nüfusa sahip. Ancak, onlardan Taliban'ın yeni kurallarına göre hayatlarını değiştirmesi isteniyor.  

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