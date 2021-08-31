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Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Rossi İstanbul'da!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Rossi İstanbul'da!

Fenerbahçe yeni transferine kavuştu, Diego Rossi'yi taşıyan THY'nin TK180 Los Angeles-İstanbul uçağı İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

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Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Rossi'yi taşıyan THY'nin TK180 Los Angeles-İstanbul uçağı İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Fenerbahçe, 23 yaşındaki Uruguaylı kanat oyuncusu Diego Rossi'nin transferi için prensip anlaşmasına vardığını açıkladı.

Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, ABD'nin Los Angeles FC takımında forma giyen Uruguaylı oyuncu Diego Rossi ile prensipte anlaşmıştır. Oyuncu, sağlık kontrollerinden geçmek ve görüşmelere devam etmek üzere İstanbul'a davet edilmiştir." denildi.

Kanat ve forvet oynayabiliyor

Diego Rossi, geçen sezon Los Angeles FC formasıyla çıktığı 19 maçta 6 gol atıp 1 asist kaydetti. Sol kanatta oynayan Uruguaylı futbolcu, sağ kanat ve forvet bölgelerinde de görev alabiliyor. Rossi'nin Transfermarkt mevcut piyasa değeri ise 18 milyon euro...

Diego Rossi kimdir ve hangi takımlarda oynadı?

Tam adı Diego Martin Rossi Marachlian olan yıldız oyuncu, 5 Mart 1998 yılında Uruguay'ın Montevideo şehrinde dünyaya geldi. Futbola ülkesinin köklü ekiplerinden Penarol'da başlayan Diego Rossi, 2015/2016 sezonunda yılında A takım kadrosuna dahil edildi.

İlk sezonunda 9 maça çıkan ve 2 gol atan Rossi, bir sonraki sezon takımın değişilmezleri arasına girdi. 42 maça çıkan sol kanat oyuncusu, 11 gol, 11 asistle sezonun en dikkat çekici performanslarından birisini sergiledi.

Yıldız oyuncunun bu performansı transfer piyasasını da hareketlendirdi. Penarol'da 2 lig şampiyonluğu yaşayan Rossi, ismi Avrupa ekipleriyle de anılmasına rağmen 2017/2018'de MLS ekibi Los Angeles FC'ye 2.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu.

Amerika'daki ilk sezonunda 37 resmi maça çıkan ve 17 gol, 8 asistle skora katkı sağlayan Uruguaylı oyuncu, bir sonraki sezon 39 maçta 18 gol, 9 asistle oynadı.

Skorer kimliğiyle ön plana çıkan 23 yaşındaki yıldız, 2019/20'de 26 maçta 18 gol, 2020/21'de ise 19 maçta 6 golle oynadı.

Profesyonel kariyerinde çıktığı 172 maçta 72 gol, 33 asistle oynayan ve güncel piyasa değeri 18 milyon Euro olan Diego Rossi, sol kanatın yanı sıra sağ kanat ve forvette de oynayabiliyor.

Uruguay U17, U20 ve U23 takımlarında oynayan, 13 gol atan Rossi, ülkesinin A Milli Takım formasını ise hiç giymedi.

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