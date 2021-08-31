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Bakan Mevlüt Çavuşoğlu’dan Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuçiç’e forma hediyesi

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu’dan Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuçiç’e forma hediyesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ile yaptığı görüşmenin ardından Basketbolda Avrupa şampiyonu olan Anadolu Efes takımının tüm takım tarafından imzalanmış formasını hediye etti.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile görüştüğünü belirterek, "İkili ilişkilerimizi ve bölgesel iş birliği projelerini ele aldık." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, Vucic'e, THY Avrupa Ligi'nde 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayan Anadolu Efes Basketbol Takımı oyuncuları tarafından imzalanmış forma hediye etti.

Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic ile de bir araya geldiğini belirten Bakan Çavuşoğlu paylaşımında, "İlişkilerimizin tüm boyutlarını ele aldık. Sırbistan’da yatırım yapan iş insanlarımızın beklentilerini aktardık." ifadesine yer verdi.

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