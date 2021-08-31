BIST 1.472
DOLAR 8,31
EURO 9,82
ALTIN 481,99
HABER /  SPOR  /  FENERBAHÇE

Fenerbahçeli futbolcular Samatta ile Zanka'nın yeni takımı belli oldu

Fenerbahçeli futbolcular Samatta ile Zanka'nın yeni takımı belli oldu

Fenerbahçeli futbolcu Mbwana Samatta ile Zanka'ya Belçika ekiplerinden Royal Antwerp'in teklifte bulunduğu, sağlık kontrollerinin ardından ise resmi sözleşmelerin imzalanacağı belirtildi.

Abone ol

Süper Lig'in 2021-22 sezonunda kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de ayrılıklar da sürüyor. Son olarak 2 oyuncu ile yollarını ayırmayı planlayan sarı-lacivertliler, 2 oyuncuyu da kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ediyor.

Belçika basınında çıkan haberlere göre Mbwana Samatta ile Zanka'ya Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Royal Antwerp'in teklifte bulunduğu ifade edildi.

Michael Frey'in ardından Samatta ve Zanka'yı da kadrosuna katmak isteyen Belçika ekibinin pazarlık halinde olduğu ifade edildi. Royal Antwerp'in Samatta'ya 4 milyon Euro, Zanka'ya ise 1 milyon Euro bonservis bedeli ödemek istediği belirtildi.

Sarı-Lacivertliler ise bu iki oyuncuyu elden çıkarıp yerlerine transfer edilecek isimler için kontenjan açmayı ve gelir elde etmeyi planlıyor. 

ÖNCEKİ HABERLER
Sinan Akçıl: Ivır zıvır şarkıcılara artık şarkı yok
Sinan Akçıl: Ivır zıvır şarkıcılara artık şarkı yok
ÇiçekSepeti VarVar Fırsatlarını kaçırma!
ÇiçekSepeti VarVar Fırsatlarını kaçırma!
Erdoğan'la görüşme sonrası BAE'den Türkiye açıklaması
Erdoğan'la görüşme sonrası BAE'den Türkiye açıklaması
Suriye'nin Afrin ilçesine hava saldırısı düzenlendi
Suriye'nin Afrin ilçesine hava saldırısı düzenlendi
Ayancık'ta selin izlerini silmeye çalışan askerlere doğum günü sürprizi
Ayancık'ta selin izlerini silmeye çalışan askerlere doğum günü sürprizi
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu’dan Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuçiç’e forma hediyesi
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu’dan Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuçiç’e forma hediyesi
Arsenal ile yollarını ayıran Willian'ın yeni takımı belli oldu
Arsenal ile yollarını ayıran Willian'ın yeni takımı belli oldu
Aras Kargo’da üst düzey atama
Aras Kargo’da üst düzey atama
Bakırköy Kaymakamlığı: 02-06 Eylül'de toplantı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması faaliyetleri yasaklanmıştır
Bakırköy Kaymakamlığı: 02-06 Eylül'de toplantı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması faaliyetleri yasaklanmıştır
Halil Akbunar A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosundan çıkarıl
Halil Akbunar A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosundan çıkarıl