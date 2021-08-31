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Erdoğan'la görüşme sonrası BAE'den Türkiye açıklaması

Erdoğan'la görüşme sonrası BAE'den Türkiye açıklaması

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Diplomasi Danışmanı Enver Gargaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BAE Veliaht Prensi Al Nahyan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesini, "çok olumlu ve dostça" şeklinde yorumladı.

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Uzun yıllardır BAE dış politikasının önemli isimleri arasında yer alan Gargaş, Erdoğan ile Al Nahyan'ın dünkü telefon görüşmesine ilişkin Twitter hesabından değerlendirmede bulundu.

İki liderin görüşmesini "çok olumlu ve dostça" olarak yorumlayan Gargaş, söz konusu temasın özellikle BAE'nin bölgesel istikrar için köprüler inşa etme arayışında olduğu yeni sürece denk gelmesine dikkati çekti.

Gargaş, BAE'nin yeni süreçte bölgedeki ülkeler ve halkların istikrarı için iş birliği yapmak istediğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Ağustos'ta da BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnoun bin Zayed Al Nahyan'ı Ankara'da kabul etmişti.

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