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ABD'de koronavirüs nedeniyle can kaybı yükseldi

ABD'de koronavirüs nedeniyle can kaybı yükseldi

ABD'de koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 1325 artarak 638 bin 865'e yükseldi.

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Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs bulaşanların sayısı 39 milyon 61 bini aştı.

Son 24 saatte 1325 kişi öldü
Virüs nedeniyle son 24 saatte 1325 kişi hayatını kaybetti ve toplam can kaybı sayısı 638 bin 865'e çıktı.

California, 4 milyon 346 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken; bu eyaleti 3 milyon 592 bini aşkın vakayla Texas ve 3 milyon 223 binden fazla vakayla Florida izledi.

Can kaybı sayısında California 65 bin 814 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, Texas'ta 56 bin 808, New York'ta ise 54 bin 230 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusun yüzde 74'ünden fazlası en az bir doz aşı oldu
ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, yetişkin nüfusun yüzde 74'ünden fazlasına en az bir doz Kovid-19 aşısı uygulandı.

Ülkede 204 milyon 742 binden fazla kişiye ilk doz, 173 milyon 832 binin üzerinde kişiye ikinci doz aşı yapıldı.

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