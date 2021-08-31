A Milli Takım'ın Karadağ kadrosuna 'İngiltere' darbesi!

A Milli Takım, Karadağ maçında önemli isimlerin yokluğunu çekecek. İngiltere, Türkiye'nin kırmızı listede bulunmasını bahane ederek milli futbolcularımız Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak, Ozan Tufan ve Halil Dervişoğlu'a izin vermedi.

Abone ol

A Milli Takım'da Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak, Ozan Tufan ve Halil Dervişoğlu, Karadağ maçında forma giyemeyecek. İngiliz kulüpleri, kırmızı listedeki Türkiye'ye futbolcularını göndermedi.

Ay-Yıldızlılar, bu 4 futbolcusunun, Britanya'nın kırmızı listesinde olmayan Cebelitarık ve Hollanda deplasmanlarında kadroya dahil etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

TFF açıklama yapmıştı...

TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklamada, "İngiltere'nin, Covid 19 nedeniyle açıkladığı kırmızı listesinde yer alan ülkelerin milli futbolcularıyla ilgili aldığı karardan etkilenen oyuncularımız için temaslar devam ediyor" ifadelerine yer verildi.