Tunç Soyer, aklındaki Cumhurbaşkanı adayını açıkladı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığının, CHP’yi de, Türkiye’yi de Millet İttifakı’nı da rahatlatacağını savunurken Kılıçdaroğlu için “Keşke aday olsa, çok memnun olurum” dedi.

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Dikili Kültür-Sanat-Demokrasi ve Emek Festivali'nin açılışına katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile ilçenin Kalem Adası'nda görüşen gazeteci Saygı Öztürk, farklı konular ile birlikte Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda görüşlerini de ortaya koydu.

Saygı Öztürk, “İstanbul, Ankara büyükşehir belediye başkanlarının isimleri Cumhurbaşkanı adayları arasında geçiyor. İzmir neden yok” şeklindeki sorusuna Tunç Soyer'den şu cevabı aldı;

Yerel siyasetin gücü

“Cumhurbaşkanlığı için benim adım geçmesin. Ben, Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan memnunum. Belediye başkanlığını görevini çok severek yapıyorum. İzmir'de yapmak istediğim çok şey var. Yerel siyasete ve onun gücüne çok inanıyorum. Merkezde siyaset yapmayı hiç düşünmedim. ‘Belediye başkanı olmak için doğmuşum' diyecek kadar işimi çok seviyorum.”

"Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?" Soyer, hiç tereddüt etmeden, “CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aday olmalı. Bu durum bizi de memleketi de ittifakı da rahatlatır. Keşke öyle olsa” yanıtını verdi.