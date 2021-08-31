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Bursa'da evde bıçakla dehşet saçan koca: Ben karımı öldürdüm

Bursa'da evde bıçakla dehşet saçan koca: Ben karımı öldürdüm

BURSA'da bir şahıs, evin içerisinde tartıştığı karısını göğsünden bıçakladı. Zanlı daha sonra sokağa çıkarak, "Ben karımı öldürdüm" diye bağırmaya başladı. Koca gözaltına alınırken 38 yaşındaki kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Olay, saat 16.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Bahar Mahallesi 6. Yayla sokak sokak üzerinde bulunan iki katlı evin ikinci katında meydana geldi.

İddiaya göre tartıştığı 38 yaşındaki Ebru G.'yi bıçakla göğsünden yaralayan 40 yaşındaki Necati G. daha sonra alt sokağa doğru kaçarak "ben karımı öldürdüm" diye bağırmaya başladı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Şüpheli Necati G. alt sokakta gözaltına alınırken, yaralı kadın sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla yakında bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.

Yaralı kadının yoğun bakımda ve durumunun ağır olduğu öğrenilirken, şüpheli ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlattı.

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