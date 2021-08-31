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Trabzon Of'ta imam baba çocuklarını öldürdü! Sonra da kendini ihbar etti

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Trabzon Of'ta imam baba çocuklarını öldürdü! Sonra da kendini ihbar etti

TRABZON’un Of ilçesinde cami imamı Emre G. (36), 4, 7 ve 11 yaşlarındaki kız çocuklarını tabanca ile ateş ederek öldürdü. Kendini ihbar eden imam, gözaltına alındı.

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Olay, ilçenin Uluağaç köyünde saat 16.00 sıralarında yaşandı. Köyde cami imamı Emre G., 112 Acil Çağrı Merkezi’ni telefonla arayarak çocuklarını öldürdüğü ihbarında bulundu.

İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen ekipler, 4, 7 ve 11 yaşlarındaki kız çocuklarının hayatını kaybettiği belirledi. Emre G. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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