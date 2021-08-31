Kabil Havaalanı'nda ABD'den geriye enkaz kaldı! Taliban'ın şovu rezaletle bitti
AFGANİSTAN'daki son ABD askerleri günün ilk saatlerinde ülkeyi terk etti. Böylece Taliban, Kabil Uluslararası Hamid Karzai Havalimanı'nda da kontrolü sağladı. ABD askerlerinden kalanlar ise görenleri şaşkına çevirdi. Taliban'ın havaalanındaki şovu ise tam bir komediye dönüştü.
Afganistan’da başlattığı geri çekilme sürecini tamamladığını duyuran ABD, bugün itibarıyla ülkedeki tüm askeri varlığına tamamen son verdi. Ülkede bulunan tüm askeri personelini geri çeken ABD ordusundan geriye kalanlarsa kameralara yansıdı. Taliban, Kabil’de bulunan ABD üssünde geride bırakılan ekipmanlara el koyarken, enkaz yığınına dönen üste yaşanan karmaşa da görüntülere yansıdı.
Afganistan'daki varlığına tamamen son veren ABD ordusu, ülkeden geri çekilmesini tamamladı. Haftalardır devam eden geri çekilme, bugün itibarıyla tamamen son bulurken, Kabil'de bulunan ABD üssündeki Amerikan askerleri de sabah saatlerinde apar topar ülkeyi terk etti.
Geri çekilme sonrası sosyal medyada yayınlanan görüntüler, Kabil'deki ABD üssündeki karmaşayı da gözler önüne serdi. Sosyal medyada yer alan son görüntülerde, ABD askerlerinin ekipmanları geride bıraktığı görülürken Taliban'ın çok sayıda askeri ekipmanı da ele geçirdiği açıklandı.
Taliban üyeleri, ABD üssüne girerek, geride kalan teçhizatlara el koydu.Taliban, ABD'den kalan askeri ganimetler ile poz verdi.