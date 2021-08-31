Bakan Derya Yanık: Edanur Kaplan yurtta kaldığı dönemde saldırı söz konusu değil

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, katıldığı televizyon programında birçok soruya yanıt verdi. Yanık, Türkiye gündemine oturan Edanur Kaplan'ın ölümüyle ilgili konuşarak, genç kızın yurtta kaldığı sırada cinsel istismar ile ilgili bir şikayeti olmadığını söyledi.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, NTV'de konuk olduğu programda Seda Öğretir’in sorularını yanıtladı. Afet bölgelerindeki yardım dağıtımıyla ilgili bilgi veren Yanık, "Önce yardım ve ihtiyaç miktarları belirleniyor. Yardım için afet bölgelerinde muhtaçlık beklemiyoruz. Afetten etkilenen tüm yurttaşlarımıza aynı desteği sağlıyoruz" dedi.

42 başlıkta sosyal yardım

Yanık, "2020 yılında toplam 69.3 milyar lira sosyal yardım yapılıyor yüzde 82'si bakanlığımız eliyle verilen yardımlar. Aktif olarak 42 ayrı başlıkta sosyal yardım yapıyoruz. Sosyal yarımların yüzde 78'ini çalışamayacak kişilere yapılan yardımlar oluşturuyor" diye konuştu.

Elektrik faturası polemiği

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturaları ile ilgili olan destek talebiyle ilgili de Yanık şöyle konuştu: Bir şeyi açıklığa kavuşturmak lazım sosyal yardım sosyal devlet olmanın gereğidir. İnsanlara sosyal yardım yapmak yoksullukla fakirlik sınırının altındaki yoksullukla açıklanabilir bir şey değildir."

"Türkiye söz konusu olunca muhalefetteki arkadaşlarımız başka ülkedeki sosyal yardımları konuşup elektrik faturalarını ödüyorsunuz gibi bir ithamla karşılaşıyoruz bu yanlış siyaset üretmek doğru değil. Nedir Türkiye'deki sosyal yardım elektrik desteği dediğimiz destek sürekli olarak sosyal yardımlaşma dayanışmayı teşviği kapsamında o fondan yardım almayı kazanmış insanlara belirli kotaya kadar elektrik desteği sağlanması. Bu şu demek insanların ortalama hayatlarında belirli refah düzeyine ulaşmalarını sağlamak için verilen ek desteklerdir.

Sosyal yardımı pür yoksulluk üzerinden yorumlamak son derece yanlış Türkiye'de yapınca yoksullaştırma, Almanya da yapınca muhasır medeniyet seviyesi bu doğru değil"

Edanur Kaplan'ın ölümü

18 yaşında intihar ederek hayatına son veren Edanur Kaplan ile ilgili soruları da yanıtlayan Bakan Yanık, Edanur'un yurtta (Çocuk esirgeme kurumu) kaldığı sırada cinsel istismar ile ilgili bir şikayeti olmadığını söyledi.

"Kuruluşta kaldığı dönemde saldırı söz konusu değil"

Yanık, "Kuruluştan ayrıldıktan sonra şikayeti olduğunu biz de öğrendik. Kuruluşta kaldığı dönemde şikayeti veya saldırı söz konusu değil. Edanur'un kurumdan ayrılma talebine daire arkadaşlar inceleme yapıyorlar ve kurumdan ayrılmaması yönünde kanaat belirtiyorlar. Fakat o ailesi, ablası ile yaşamayı tercih etti. O iradesini koyunca bizim zorlama şansımız yok" dedi.

18 yaşındaki Eda Nur Kaplan, iki kişinin kendisine cinsel saldırıda bulunduğuna dair suç duyurusunda bulunduktan sonra 15'inci kattan atlayarak intihar etmişti. Genç kızın, annesine attığı son mesajda 'Küçük kızın bazı şeylere dayanamıyor artık hakkını helal et' demişti.

K-POP akımı mercek altında mı?

K-POP'un mercek altında olduğu iddialarına da cevap veren Yanık, "Biz K-pop ile ilgili bir açıklama yapmadık. Bakanlık olarak çocukların ilgilenebileceği popüler kültür uygulamaları ile alakalı çalışmalarımız var. Takiplerimiz var. Sadece K-pop'u takip etmiyoruz. Bu K-pop da dahil olmak üzere çocukların olumsuz etkileneceği şeyleri takip etmeyeceğimiz anlamına gelmiyor. K-pop'u yasaklama gibi bir yetkimiz yok. Bizim yaptığımız içerikleri takip etmek ve hukuksal prosedürleri başlatmaktır" diye konuştu.