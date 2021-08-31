Filenin Sultanları Polonya'yı mağlup ederek yarı finale yükseldi

2021 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Filenin Sultanları, çeyrek finalde Polonya'yı 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.Abone ol
2021 Avrupa Şampiyonası'nda gruptan lider çıkan milliler, son 16 turunda Çekya engelini aşarken çeyrek finalde karşılaştığı Polonya'yı da yenerek 7'de 7'yle adını yarı finale yazdırdı.
Yarı final rakibimiz
Filenin Sultanları, yarı finalde Sırbistan-Fransa eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Yarı final maçı, 3 Eylül Cuma günü oynanacak.
Kapanışı Ebrar Karakurt yaptı:
Üçüncü set sonucu: Türkiye 25-23 Polonya
İkinci set sonucu: Türkiye 25-14 Polonya
İlk set sonucu: Türkiye 25-18 Polonya
Son 16'da Çekya'yı elemişlerdi
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Çekya'yı 3-1 yenerek çeyrek finale yükselmişti.
Gruptan namağlup çıktılar
Sırbistan, Romanya, Hırvatistan ve Bulgaristan'ın ortaklaşa düzenlediği şampiyonada beşte beş yapan Filenin Sultanları, sadece ilk maçta Romanya'ya set vermişti.