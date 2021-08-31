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Radamel Falcao yeniden La Liga yolunda
La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano, Radamel Falcao'yu transfer etmek istiyor. İspanyol kulübünün, Kolombiyalı yıldızı renklerine bağlamaya yakın olduğu belirtildi.Abone ol
Galatasaray'ın tecrübeli yıldızı Radamel Falcao, yeniden La Liga'da forma giyebilir.
Marca'nın iddiasına göre Rayo Vallecano, Falcao'nun transfere onay vermesini bekliyor.
Haberde, Falcao'nun onay vermesinden sonra Rayo tarafının Galatasaray ile temasa edeceğinin de detayı yer alıyor.
Eylül 2019'da Galatasaray'a gelen 35 yaşındaki Falcao, sarı kırmızılı form aile 20 gol attı.