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Radamel Falcao yeniden La Liga yolunda

Radamel Falcao yeniden La Liga yolunda

La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano, Radamel Falcao'yu transfer etmek istiyor. İspanyol kulübünün, Kolombiyalı yıldızı renklerine bağlamaya yakın olduğu belirtildi.

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Galatasaray'ın tecrübeli yıldızı Radamel Falcao, yeniden La Liga'da forma giyebilir.

Marca'nın iddiasına göre Rayo Vallecano, Falcao'nun transfere onay vermesini bekliyor.

Haberde, Falcao'nun onay vermesinden sonra Rayo tarafının Galatasaray ile temasa edeceğinin de detayı yer alıyor. 

Eylül 2019'da Galatasaray'a gelen 35 yaşındaki Falcao, sarı kırmızılı form aile 20 gol attı. 

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