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İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın! İtfaiye müdahale ediyor

İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın! İtfaiye müdahale ediyor

İSTANBUL'un Başakşehir ilçesindeki İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevlerin kısa süre içinde büyüdüğü görülürken, dumanlar gökyüzünü kapladı. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.

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Yangın, saat 21.00 sıralarında İkitelli Çevre Sanayi Sitesi 11’inci Blok’ta henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Kimyasal maddelerin tutuşmasıyla başlayan yangının bildirilmesiyle olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kimyasal maddelerin olduğu binadaki yangında zaman zaman patlamalar da yaşandı. Patlama etkisiyle Oto Sanayi sitesindeki bir çok araç yanarak kullanılamaz hale geldi.

Ekipler, rüzgarın da etkisiyle yangına müdahalede güçlük çekerken, telsiz anonslarından havadan müdahale için destek istendi. Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, bölgede çok sayıda ambulans bekletildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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