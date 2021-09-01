Vakalar artıyor! Adıyaman'da 166 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
ADIYAMAN'da vakaların artması ile birlikte İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı ve 166 evde karantina uygulaması başladı.Abone ol
Adıyaman'ın farklı mahallelerindeki 166 evde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararları uygulamaya koydu.
Buna göre farklı mahallelerdeki 166 ev karantinaya alındı.