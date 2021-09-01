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Vakalar artıyor! Adıyaman'da 166 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Vakalar artıyor! Adıyaman'da 166 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

ADIYAMAN'da vakaların artması ile birlikte İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı ve 166 evde karantina uygulaması başladı.

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 Adıyaman'ın farklı mahallelerindeki 166 evde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararları uygulamaya koydu.

Buna göre farklı mahallelerdeki 166 ev karantinaya alındı.

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