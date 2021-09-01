Galatasaray, Halil İbrahim Dervişoğlu'nu KAP'a bildirdi

Galatasaray, 21 yaşındaki golcü oyuncu Halil İbrahim Dervişoğlu'nun transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Abone ol

Sarı-kırmızılı ekip, Halil İbrahim Dervişoğlu'nu kadrosuna katıyor.

Kulüpten transferle ilgili KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Halil İbrahim Dervişoğlu ve Kulübü Brentford F.C. Limited ile oyuncunun 2021-2022 sezonu sonuna kadar geçici transferi ve ön alım hakkı konusunda görüşmelere başlanmıştır" denildi.