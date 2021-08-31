BIST 1.472
DOLAR 8,31
EURO 9,83
ALTIN 484,92
HABER /  SAĞLIK

Demet Akbağ ve Sertab Erener’den Covid-19'a karşı aşılanma çağrısı

Demet Akbağ ve Sertab Erener’den Covid-19'a karşı aşılanma çağrısı

Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen aşılama kampanyası kapsamında hazırlanan kamu spotunda yer alan Demet Akbağ ve Sertab Erener, Covid-19'a karşı aşılanmanın önemini vurguladı.

Abone ol

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, "Kolları Sıvıyoruz" sloganıyla yürütülen Covid-19 aşılama kampanyası kapsamında hazırlanan, ünlü sanatçılardan Demet Akbağ ve Sertab Erener’in kamu spotunda yer aldıkları videoları paylaştı.

Videoda, Demet Akbağ, “Uzun bir süredir tüm dünya pandemi ile savaşırken doktorlar, hemşireler, sağlık çalışanları, konunun uzmanları fedakârca çok büyük mücadeleler verdiler. Bu mücadeleye aşı olarak biz de katkıda bulanabiliriz. Aşı olmayı ihmal etmeyelim” ifadelerine yer verdi.

Sertab Erener ise, “Ne hastanelerimiz dolsun ne de sahnelerimiz boş kalsın. Çözüm basit ve kesin. Ancak sıramız gelince aşı yaptırarak özlediğimiz normallere dönebiliriz” dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD Başkanı Joe Biden'dan DEAŞ Horasan'a tehdit... 'Sizinle işimiz daha bitmedi'
ABD Başkanı Joe Biden'dan DEAŞ Horasan'a tehdit... 'Sizinle işimiz daha bitmedi'
ÇiçekSepeti VarVar Fırsatlarını kaçırma!
ÇiçekSepeti VarVar Fırsatlarını kaçırma!
İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın! İtfaiye müdahale ediyor
İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın! İtfaiye müdahale ediyor
Filenin Sultanları Polonya'yı mağlup ederek yarı finale yükseldi
Filenin Sultanları Polonya'yı mağlup ederek yarı finale yükseldi
Radamel Falcao yeniden La Liga yolunda
Radamel Falcao yeniden La Liga yolunda
Peru’da otobüs uçuruma düştü: 29 ölü, 22 yaralı
Peru’da otobüs uçuruma düştü: 29 ölü, 22 yaralı
Avcılar’daki lunaparkta ölümde iç acıtan detay ortaya çıktı
Avcılar’daki lunaparkta ölümde iç acıtan detay ortaya çıktı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Bu haber akşamı beklemez' diyerek Şırnak müjdesi verdi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Bu haber akşamı beklemez' diyerek Şırnak müjdesi verdi
Türkiye 31 Ağustos 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye 31 Ağustos 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Aşı olanlara hakaret eden antrenör koronavirüse karşı savaşını kaybetti
Aşı olanlara hakaret eden antrenör koronavirüse karşı savaşını kaybetti