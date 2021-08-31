ABD Başkanı Joe Biden'dan DEAŞ Horasan'a tehdit... 'Sizinle işimiz daha bitmedi'

ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'dan çekilme süreçlerinin tamamlanmasından sonra basının karşısına geçti, ülkesinin en uzun savaşının sonlandığını söyledi. Biden, 'DEAŞ Horasan'a şunu söyleyeceğim: Sizinle işimiz daha bitmedi' diye konuştu.

Abone ol

ABD'nin Afganistan'dan tamamen çekilmesine ilişkin basın toplantısı düzenleyen Biden, "Nisanda karar verdim bu savaşı bitirmek için. 300 binden fazla Afgan ordusunun Taliban'la olan iç savaşta daha ciddi mücadele edeceğini düşündük. Bu varsayım yanlış çıktı. Yine de ekibimize talimat verdik. Bu duruma hazırdık. Onlar ve Afganistan halkının çöküşünü izlerken, cumhurbaşkanı ülkeden kaçarken biz hazırdık. ABD'nin en uzun savaşı sona erdi. Binlerce Afgan çevirmeni çıkardık ülkeden ve Amerika'yı destekleyenleri çıkardık." ifadelerini kullandı.

"Sadece sözlerine güvenmiyoruz, eylemlerine bakıyoruz"

Biden, "Şimdi yaklaşık 100 ile 200 Amerikalının Afganistan'da kaldığını düşünüyoruz. Kalan Amerikalılar için son bir tarih yok her zaman onları çıkaracağız. Taliban halka açık sözler verdi, güvenli geçiş vereceğiz dediler. Biz sadece sözlerine güvenmiyoruz, eylemlerine bakıyoruz. Ben bu sonsuz savaşı daha da uzatmayacaktım." diye konuştu.

Biden, "Burada seyahat özgürlüğü, güvenli geçiş ve 100'den fazla ülke ile birlikte Taliban'ın talimatları tutması için çaba göstereceğiz. Buradan gitmek isteyenler buradan ayrılabilsin ve insani yardım Afgan halkına ulaşabilsin." dedi.

Biden şöyle devam etti:

"Güvenli geçiş vereceklerini söylediler. Buna ABD'li çalışanlarla birlikte dediler. Biz sadece sözlere bakmıyoruz, eylemlere de bakıyoruz. 31 Ağustos'ta ayrılmak burada zorunlu çekilme için yaptığımız bir şey değil, Amerikan halkını kurtarmak için yaptığımız bir durumda"

"Hiçbir çıkarımız yoktu Afganistan'da"

Trump, Taliban ile bir anlaşma yaptı. Her şey benden önce planlanmıştı. Eğer 2001'de Yemen'den saldırıya uğrasaydık o zaman hiç Afganistan'a karışır mıydık? Hiçbir çıkarımız yoktu Afganistan'da. Afganistan'daki görevimizi 10 yıl önce bitirmiştik. Artık bu savaşı bitirmenin zamanı gelmişti, yeni bir dünyadayız artık.

"Sizinle işimiz daha bitmedi"

"Terör tehdidi dünyanın dört bir yanına sıçradı. Terör tehdidi sürüyor. Terörle mücadelemiz sürecek. DEAŞ Horasan'a şunu söyleyeceğim: Sizinle işimiz daha bitmedi."