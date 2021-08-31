Piyasa değeri 50 milyon TL! 'Altın' operasyonunda 10 bin adet ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, basım yetkisi sadece Darphane Genel Müdürlüğünde bulunan ve Cumhuriyet döneminden bu yana resmi olarak basımı durdurulan "reşat altın", "hamit altın" ve "ata lirası" üreten şebeke ile ilgili çalışma başlattı.