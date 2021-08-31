Piyasa değeri 50 milyon TL! 'Altın' operasyonunda 10 bin adet ele geçirildi
Basım yetkisi sadece Darphane Genel Müdürlüğü’nde bulunan Reşat altını, Hamit altını ve Ata lirası olarak adlandırılan altınları üreten bir şebekeye polis tarafından baskın gerçekleştirildi.
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 6 ilde ‘altın` operasyonu gerçekleştirdi.
Operasyonda piyasa değeri 50 Milyon TL 10 bin adet altın ele geçirildi. Haklarında gözaltı kararı bulunan 29 şüpheliden 24'ü yakalanırken, operasyon anı polis kamerasına yansıdı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, basım yetkisi sadece Darphane Genel Müdürlüğünde bulunan ve Cumhuriyet döneminden bu yana resmi olarak basımı durdurulan "reşat altın", "hamit altın" ve "ata lirası" üreten şebeke ile ilgili çalışma başlattı.
Şebekeyi teknik ve fiziki takibe alan ekipler, yasa dışı üretilen altının kuyumcular vasıtasıyla piyasaya sürüldüğünü belirledi.