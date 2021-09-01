Ankara'da 35 düzensiz göçmen yakalandı

ANKARA'nın Şereflikoçhisar, Çamlıdere, Bala, Gölbaşı ve Sincan ilçelerinde Afganistan ve Özbekistan uyruklu 35 düzensiz göçmen yakalandı.

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Ankara Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şereflikoçhisar'a bağlı Büyükdamlacık Mahallesi'nde göçmen hareketliliği olduğu bilgi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, ülkeye yasa dışı yollardan girdikleri tespit edilen 6'sı Özbekistan, 6'sı Afganistan uyruklu 12 düzensiz göçmeni yakaladı.

Ekiplerce Çamlıdere'nin Dörtkonak Mahallesi'nde 1 Afganistan uyruklu, Bala'nın Ahmetçayırı Mahallesi'nde de 5 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Gölbaşı'nın Mahmatlı Mahallesi'nde ihbar üzerine çalışma başlatan ekipler, Ankara-Niğde otobanı üzerinde 2'si çocuk olmak üzere 9 Afganistan uyruklu, Sincan'daki Başkent OSB'de de 7 Afganistan ve 1 Özbekistan uyruklunun ülkeye yasa dışı yollardan girdiğini tespit etti.

Yakalanan 35 düzensiz göçmen hakkında cezai işlem uygulanırken, Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'na muhalefetten kişi başı 4 bin 746 lira olmak üzere 156 bin 618 lira idari para cezası verildi.

Düzensiz göçmenlerin işlemlerin ardından Akyurt Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edileceği öğrenildi.

İzmir'de 166 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Seferihisar, Dikili ve Çeşme ilçelerinde Yunanistan unsurlarınca farklı zamanlarda Türk kara sularına itilen 166 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Seferihisar ilçesi açıklarında lastik bot ve can salında düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik unsurları yönlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 53 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Dikili açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiklerini tespit edilen 41 düzensiz göçmen ile lastik botlarının arıza yapması nedeniyle yardım talebinde bulunan 36 düzensiz göçmen ekiplerce kurtarıldı.

Çeşme ilçesi açıklarında ise Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildikleri belirlenen 36 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.