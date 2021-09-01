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Niğde'de 19 yaşındaki genç ayağı kayınca feci şekilde can verdi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Niğde'de 19 yaşındaki genç ayağı kayınca feci şekilde can verdi

NİĞDE'de serinlemek için ayaklarını göletin suyuna sokan 19 yaşındaki Sofucan Öztürk dengesini kaybederek gölete düşmesi sonucu boğularak hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre, Merkeze bağlı Koyunlu köyünde 19 yaşındaki Sofucan Öztürk arkadaşlarıyla gölete gezmeye gitti. Genç, serinlemek için suya ayakları soktuğu esnada ayaklarının kayması sonucu baraja düşerek gözden kayboldu. Arkadaşlarını haber vermesi üzerine jandarma, sağlık, Niğde belediyesi İtfaiyesi ve Niğde AFAD ekipleri sevk edildi.
Gencin cansız bedeni Aksaray’dan gelen dalgıç ekibi tarafından çıkartılarak Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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