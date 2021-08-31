Elazığ'da kesmek için horoz aldı fark edince şok oldu! Duyanlar inanmayıp kümese geliyor
ELAZIĞ'da ikamet eden Muhammed Bulut isimli vatandaşın kesmek için aldığı horuz büyük şaşkınlık yarattı.
Kovancılar ilçesi Çakırkaş köyünde ikamet eden Muhammed Bulut, kesip yemek için bir horoz satın aldı. Hint cinsi horoz, kümese girerek yumurtaların üzerine yattı.
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Horozu kaldırmaya gittiğinde gurk olduğunu gören Bulut, büyük şaşkınlık yaşadı.
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Ardından hayvanı kesmekten vazgeçen Bulut, horozun altına 6 yumurta bıraktı.
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Yakalık 15 gündür kuluçkada olan horozun 10 gün sonra civcivleri çıkarması bekleniyor.
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