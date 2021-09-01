BIST 1.472
DOLAR 8,33
EURO 9,83
ALTIN 486,20
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

Manisa'da aranan şüpheli kanepenin altında saklandığı çukurda yakalandı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Manisa'da aranan şüpheli kanepenin altında saklandığı çukurda yakalandı

MANİSA'da, birçok suçtan hakkında arama kararı bulunan G.K. (40), jandarmanın operasyonuyla evindeki kanepenin altında saklandığı çukurda yakalanarak gözaltına alındı.

Abone ol

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Saruhanlı ilçesinde geçen 26 Temmuz'da meydana gelen ateşli silah ile kasten yaralama, konut dokunulmazlığını ihlal ve mala zarar verme olayının şüphelisi G.K.'nın yakalanması için çalışma başlattı.

 Yapılan çalışma sonrası birçok suçtan hakkında arama kararı olan G.K.'nın, bugün Dilek Mahallesi'ndeki evine geldiği tespit edildi. Savcılığın talimatının ardından eve operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, şüpheliyi evde bulamadı.

Durumdan şüphelenen ekipler evde inceleme başlattı. Evin halı ve kanepelerini kaldıran ekipler, G.K.'yı kanepenin altındaki çukurun içinde yakaladı. Çukurdan çıkarılan G.K., olayda kullandığı değerlendirilen suç aleti tabancasıyla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

ÖNCEKİ HABERLER
İzmir'de FETÖ operasyonu! 17 şüpheli yakalandı
İzmir'de FETÖ operasyonu! 17 şüpheli yakalandı
ÇiçekSepeti VarVar Fırsatlarını kaçırma!
ÇiçekSepeti VarVar Fırsatlarını kaçırma!
Ankara'da 35 düzensiz göçmen yakalandı
Ankara'da 35 düzensiz göçmen yakalandı
Moody's Türkiye'nin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 6'ya yükseltti
Moody's Türkiye'nin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 6'ya yükseltti
Tarih netleşti! Sosyal medya düzenlemesinin detayları belli oldu
Tarih netleşti! Sosyal medya düzenlemesinin detayları belli oldu
Ankara'da dere yatağı kenarındaki binaları su bastı! Daha önce de olmuş
Ankara'da dere yatağı kenarındaki binaları su bastı! Daha önce de olmuş
Vakalar artıyor! Adıyaman'da 166 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
Vakalar artıyor! Adıyaman'da 166 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
Marmara Denizi'nde balıkçılar aylar sonra ilk ağlarını çekti
Marmara Denizi'nde balıkçılar aylar sonra ilk ağlarını çekti
Ankara'da 146 tarihi eserle yakalanan şüpheli gözaltına alındı
Ankara'da 146 tarihi eserle yakalanan şüpheli gözaltına alındı
Galatasaray, Halil İbrahim Dervişoğlu'nu KAP'a bildirdi
Galatasaray, Halil İbrahim Dervişoğlu'nu KAP'a bildirdi