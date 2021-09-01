Sevgilisinin abisi olan patronu Funda'yı önce zorla sarhoş etti sonra tecavüz

İSTANBUL Esenyurt'ta bir endüstriyel dağcılık firmasında eğitmenlik yapan Funda T., patronu Kemal A.’nın kendisini ısrarla sarhoş edip sonra da tecavüz ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

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İstanbul Esenyurt’taki bir endüstriyel dağcılık firmasında 4 aydır yardımcı eğitmen olarak çalışan Funda T. (30), 5 Haziran’daki sınavlarda uzman sertifikası almaya hak kazandı. Kendi iddiasına göre, her sınav sonrası iş yerinde yapılan kutlamaya alkol kullanmadığı için katılmak istemeyen Funda T.’ye patronu Kemal A. (40) ısrarcı oldu.

Yolda da içki içirmeye devam edip ofise götürdü

Kutlamaya katılan Funda T. burada biraz alkol aldı. Sarhoş olan genç kadın, eve gitmek isteyince Kemal A. yolda da Funda T.’ye içki içirmeye devam etti. Funda T. artık ayakta duramayacak hale gelince Kemal A., “Seni eve götüreceğim” diyerek onu otomobiline bindirdi ancak Esenyurt’taki ofislerine götürdü.

Eğitim alanındaki minderlerin üstüne sürükleyip

Genç kadını eğitim alanındaki minderlere sürükledi. İddiaya göre kendisini savunamayacak durumda olan genç kadına tecavüz etti. Funda T. avukatı aracılığıyla Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na Kemal A. hakkında ‘cinsel saldırı’ suçundan suç duyurusunda bulundu.