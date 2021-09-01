Cumhurbaşkanı Erdoğan dizinin dibinde diye eleştirilmişti! Hikmetyar o fotoğraf için ilk kez konuştu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi yaşamında en çok eleştiri için kullanılan fotoğraflardan biri olan fotoğraftaki Gülbeddin Hikmetyar o fotoğrafın öyküsünü anlattı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gençlik yıllarında Gülbeddin Hikmetyar ile olan fotoğrafı siyasete ilk başladığı yıllarda sık sık gündeme getirilerek eleştiri konusu yapılmıştı. O yıllarda Hikmetyar’ı Taliban’ın kurucusu olarak göstererek Erdoğan’ın Taliban ile işbirliğinde olduğu iddia edilmişti.

Afganistan'ın eski Başbakanı ve Hizb-i İslami Partisi Lideri Gülbeddin Hikmetyar, Yeni Şafak'tan Taha Hüseyin Karagöz'e yıllar önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldiği anları anlattı.

“Bugünü hatırlıyor musunuz?” sorusuna şöyle yanıt verdi: “Kesinlikle hatırlıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın muhaliflerinin nasıl istismar ettiğini de hatırlıyorum. Bu bir teröristtir. Erdoğan en büyük teröristi koruyor ve ona arkadaşlık ediyor demişlerdi."

Hikmetyar kimdir?

Hikmetyar, 1977’de Hizbi-i İslami örgütünü kurdu ve Sovyetler Birliği’nin Afganistan’ı işgaline direnen isimlerden biri olarak öne çıktı.

İşgalin bitmesinin ardından başlayan iç savaş döneminde kısa süre başbakanlık yaptı. İç savaş esnasında sivillere yönelik bazı suçlarla itham edildi. Peştu kökenli olan Hikmetyar, 1996’da Taliban’ın Kabil’i ele geçirmesi üzerine buradan ayrıldı.

Hikmetyar, 11 Eylül 2001 saldırılarından sonra Afganistan’ı işgal eden ABD ordusuna karşı direniş faaliyetleri yürüttü ve ABD’nin başına ödül koyduğu isimler arasında yer aldı. 2017’de Afganistan’da iç uzlaşı için yönetimin çıkardığı yasayla Kabil’e dönen Hikmetyar’ın ismi Birleşmiş Milletler yaptırım listesinden çıkartıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Refah Partisi’nin İstanbul il başkanı olduğu dönemde Hikmetyar’ın Refah Partisi İstanbul Örgütü’nün davetlisi olarak İstanbul’a geldiği 29 Kasım 1985 tarihinde İstanbul’da çekilmişti