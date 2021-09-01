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Bursa'da akıl hastanesinden çakarlı araçla kaçtı! Ortalığı birbirine kattı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bursa'da akıl hastanesinden çakarlı araçla kaçtı! Ortalığı birbirine kattı

BURSA'da akıl hastanesinde tedavi gören zihin engelli adam, KGYS kameralarının bakımını yapan Bursa Büyükşehir Belediyesine ait ekiplerin çakarlı aracını çalarak, sirenleri açık halde kaçtı. Mahalleyi birbirine katan adamı vatandaşların elinden polis kurtardı.

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Olay, dün saat 14.00 sıralarında Gökdere Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 40 yaşındaki B.A., Bursa Büyükşehir Belediyesine ait KGYS kameralarının bakımını yapan ekiplerin yol kenarına bıraktığı aracı çalarak kayıplara karıştı. Zihin engelli adam, aracı çaldığı bölgeden 10 kilometre ileride bulunan Hacivat Mahallesine doğru aracın siren ve çakarlarını açarak kaçmaya başladı.

Vatandaşların ihbarı üzerine, trafikteki araçları tehlikeye düşüren ve hızlı bir şekilde araç kullanan B.A. için polis ekipleri yol üzerinde tedbir aldı. Kontrolden çıkan araç ile ara sokağa giren B.A., siren ve çakarlar açılı halde mahallede aşure ve salça yapan vatandaşların üzerine aracı sürmeye başladı. Ara sokaklarda tam gaz gezen B.A.'nın akıl hastası olduğunu
bilmeyen vatandaşlar, araca taş ve sopalarla müdahale etti.



Linç edilecekti
O sırada durdurulan araçtan indirilen B.A., mahalleli tarafından linç edilecekken polis ekipleri yetişti. Şahıs etkisiz hale getirildi. Polis otosuyla karakola götürülen B.A., tedavi gördüğü hastaneye teslim edildi. Durdurulan aracın yanına gelen belediye ekipleri, bütün camları kırılan ve kaportasında ezikler meydana gelen aracı teslim aldı. Polis olayla alakalı inceleme başlattı.

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