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Galatasaray'da Radamel Falcao ile yollar ayrıldı!

Galatasaray'da Radamel Falcao ile yollar ayrıldı!

Galatasaray, Kolombiyalı forvet Falcao’nun sözleşmesinin sonlandırıldığını açıkladı.

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Galatasaray, Kolombiyalı forvet Radamel Falcao’nun sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak sonlandırıldığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcu Radamel Falcao Garcia Zarate ile şirketimiz arasındaki sözleşmeler karşılıklı olarak sonlandırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.

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