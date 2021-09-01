İtalya'da Covid sertifikası okullarda ve ulaşım araçlarında da zorunlu hale geldi

İtalya'da Covid sertifikalarının kullanım alanı bugünden itibaren genişletiliyor. "Yeşil pasaport" olarak anılan sertifikalar okullarda ve uzun mesafe taşımacılığında da zorunlu olacak.

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İtalya hükümeti 6 Ağustos'tan itibaren yeşil pasaportları kamuya açık çok sayıda mekan ve etkinlik için zorunlu kılmıştı. 1 Eylül itibariyle belgelerin kullanım alanı genişletiliyor.

Bu ay içinde açılacak olan okullarda öğretmenlerin, üniversitelerde ise hem öğretim görevlileri hem de öğrencilerin yeşil pasaporta sahip olması gerekecek.

Covid sertifikasına sahip olmayan öğretmenler okullara alınmayacak ve bu nedenle 5 günün üzerinde işe gitmeyenler açığa alınacak. Covid belgesi olmadığı için çalışmayan öğretmenler "mazeretsiz devamsızlık" yapmış sayılacak ve maaş ya da tazminat hakkına sahip olmayacak.

Bugünden itibaren yurt içi ve yurt dışı uçuşlar, bölgeler arasında sefer yapan gemiler ile şehirler arası ve hızlı trenlerde seyahat edebilmek için de bu belge gerekecek. Şehir içi ulaşımda ise yeşil pasaport gerekmeyecek.

Bu Covid belgeleri İtalya'da en az bir doz aşı yaptırmış olanlara, son 6 ay içinde hastalığı geçirip iyileşenlere ve son 2 gün içinde yapılmış test sonucu negatif olanlara veriliyor.



6 Ağustos'ta da restoranların kapalı kısımları, havuzlar, spor salonları, müzeler, sinemalar, gösteriler, spor müsabakaları, fuarlar, kongreler, eğlence parkları gibi birçok kamuya açık yer ve hizmete erişim için yeşil pasaport şartı getirilmişti.

İtalya'da bugüne kadar, 12 yaş üstü nüfusun yaklaşık yüzde 70'ine denk gelen 37,8 milyon kişi aşı dozlarını tamamladı.