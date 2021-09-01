Gülbeddin Hikmetyar'dan Türkiye mesajı: Afganistan'da iyi rolü oynayabilir

Afganistan’da geçiş sürecini yöneten 3’lü komite üyesi Gülbeddin Hikmetyar Türkiye'nin de Afganistan sürecinde rol alması gerektiğini söyledi.

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Afganistan’da geçiş sürecini yöneten 3’lü komite üyesi Gülbeddin Hikmetyar Yeni Şafak’a konuştu. Yeni dönemde Türkiye-Afganistan ilişkilerinin iyi bir şekilde yürümesini arzu ettiklerini belirten Hikmetyar, “Türkiye Afganistan’da en iyi rolü oynayabilir, oynamalıdır. Afganistan halkı da ülkenin kalkınmasında, özgür şekilde ayakta durmasında Türkiye’nin desteğini istiyor” dedi.

Afganistan’da geçiş sürecini yöneten 3’lü komite üyesi ve Hizb-i İslami Partisi Lideri Gülbeddin Hikmetyar, Yeni Şafak’a açıklamalarda bulundu. Yeni döneme ilişkin yürütülen müzakerelerden kadın haklarına, Fransa’nın Pençşir’deki tutumundan Türkiye’den bekledikleri role kadar bir dizi konuda mesajlar veren Hikmetyar, özetle şunları kaydetti:

Yeni hükümetten herkes razı olacak

Kadın, erkek Afganistan’da herkes yeni yönetimden razı olacak. Şunu da belirteyim bu yeni hükümet, eski Sovyetler Birliği ve NATO’nun kuklası olarak getirilen hükümetlerden daha iyi ve güvenli olacak.

İşgalcilerin gitmesini bekledik

Hem liderlik kadrosunda, hem alt kademelerde elbette başlangıç görüşmeleri oldu. Resmi olarak müzakereler başlamadı. Çünkü biz yabancı güçlerin tamamen çekilmesini bekliyorduk. Taliban yöneticileri ve Afganistan’daki siyasi parti liderleri ile beraber yakın zamanda müzakereler resmi olarak başlayacak. Ondan sonra neler olacağını göreceğiz.

En iyi rolü oynayabilir

Türkiye ile Afganistan arasındaki yeni yönetimdeki ilişkilerin en iyi şekilde yürümesini arzu ediyoruz. Türkiye önümüzdeki dönem Afganistan’da en iyi rolü oynayabilir, oynamalıdır. Afganistan halkı da her zaman ülkemizin kalkınmasında, özgür bir şekilde ayakta durmasında Türkiye’nin desteğini istiyor. Geçmişte olduğu gibi böyle hassas bir dönemde bizim yanımızda, Afgan halkının yanında olmanızı istiyoruz. Ve inşallah Afgan halkı da bugünleri geride bırakıp ayakları üzerinde duracaktır.

Fransız ajanı Pençşir'de

(Fransa’nın Kabil’de güvenli bölge oluşturma önerisi üzerine) Fransa zaten Afganistan’ın huzurlu olmasını istemiyor. Hep savaş içinde olmasını istiyor. Türkiye’de PKK’ya destek-eğitim veren bir Fransız ajanı şu an Pençşir’de. Geçmişi işgallerle bilinen Fransa Türkiye’nin de, Afganistan’ın da, İslam dünyasının da düşmanı.

Kadınlar merak etmesin, hakları bizde güvende. Bu yönetimde kesinlikle kadınlar da olacaktır. İslam sistemi kadınlara değer vermiş, onların yerini korumuştur. Dünyadaki hiçbir sistemde böyle korunmamıştır kadınlar. Biz de o çerçevede onların, kadın haklarının ve yeni yönetimde kadınların yerlerinin olması için elimizden geleni yapıyoruz.

Hikmetyar kimdir?

Hikmetyar, 1977’de Hizbi-i İslami örgütünü kurdu ve Sovyetler Birliği’nin Afganistan’ı işgaline direnen isimlerden biri olarak öne çıktı.

İşgalin bitmesinin ardından başlayan iç savaş döneminde kısa süre başbakanlık yaptı. İç savaş esnasında sivillere yönelik bazı suçlarla itham edildi. Peştu kökenli olan Hikmetyar, 1996’da Taliban’ın Kabil’i ele geçirmesi üzerine buradan ayrıldı.

Hikmetyar, 11 Eylül 2001 saldırılarından sonra Afganistan’ı işgal eden ABD ordusuna karşı direniş faaliyetleri yürüttü ve ABD’nin başına ödül koyduğu isimler arasında yer aldı. 2017’de Afganistan’da iç uzlaşı için yönetimin çıkardığı yasayla Kabil’e dönen Hikmetyar’ın ismi Birleşmiş Milletler yaptırım listesinden çıkartıldı.