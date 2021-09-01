İzmir'deki park cinayetinin arkasından tecavüz çıktı! 13 yaşındaki kızı eve götürüp...

İzmir'in Buca ilçesinde Anıl Bahri Kocaman (21) cinayetinin ardındaki sır perdesi aralandı. Parkta öldürülen Kocaman'ın, 13 yaşındaki kızı eve götürüp tecavüz ettiği, ailenin şikayeti üzerine 2 gün önce gözaltına alınıp serbest bırakıldığı ve bunun üzerine öldürüldüğü ortaya çıktı.

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Olay, 29 Ağustos Pazar günü Buca ilçesi Fırat Mahallesi'nde akşam saat 17.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre motosikletli kurye 21 yaşındaki Bahri Kocaman tanıştığı 13 yaşındaki R.Ş. isimli kızı anne ve babası ile birlikte yaşadığı eve götürdü.

Kızın annesi şikayet etti, gözaltına alındı

İddiaya göre Anıl Kocaman küçük kız ile gece birlikte kaldı. R.Ş.'nin annesi F.Y. polise giderek kızını kaçırıp tecavüz ettiği iddiasıyla Kocaman hakkında şikayette bulundu. Polis tarafından gözaltına alınan Kocaman geçtiğimiz 28 Ağustos Cuma günü adliyeye sevk edildi.

Küçük kız polise verdiği ifadede 'cinsel birliktelik yaşadık' dedi

R.Ş.’nin çocuk polisine verdiği ifadesinde Anıl Bahri Kocaman ile cinsel birliktelik yaşadığını söylediği öğrenildi.. Küçük kızın Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği ve hakkında rapor hazırlanacağı belirtildi.

Mahkeme serbest bıraktı

Kocaman çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Serbest kalan Kocaman'ı arayan R.Ş.'nin yakınları konuşmak için 29 Ağustos Pazar günü Fırat Mahallesi'ndeki parka akşam 17.00 sıralarında çağrıldı.

Küçük kızın amcası 8 el ateş etti

Kocaman, parkta buluştuğu R.Ş.'nin amcası E.Ş. ve annesi F.Y. ile konuşurken tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada, Kocaman'a tabancayla peş peşe 8 el ateş eden 2 şüpheli olay yerinden kaçtı. Kocaman vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla, ağır yaralandı. Silah seslerini duyan çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Hastaneye kaldırılan Kocan burada hayatını kaybetti.

Amca ile anne polise teslim oldu

Polis olay yerinde inceleme yapıp delilleri toplarken, küçük kız R.Ş.'nin mobilyacılık yapan amcası E.Ş. ile annesi F.Y. önceki gün (Pazartesi) teslim oldu. E.Ş. ile F.Y.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.